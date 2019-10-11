Таджикистан и Узбекистан обеспокоены ситуацией в Афганистане и ее влиянием на регион СНГ

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ необходимо обратить внимание на внутренние риски в сфере безопасности. Об этом заявил сегодня Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо обратить особое внимание на внутренние риски, которые существуют в регионе. Имеется в виду угроза распространения экстремисткой идеологии, а также возвращения из зон боевых действий на Ближнем Востоке террористов из числа граждан СНГ", - сказал Эмомали Рахмон. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в свою очередь подчеркнул, что угрозы международной безопасности приобретают транснациональный характер. По его мнению, без оперативного обмена информацией и тесного взаимодействия невозможно эффективно противостоять терроризму и экстремизму, организованной преступности и наркотрафику. "Все, что сегодня происходит в Афганистане, нас особенно беспокоит. Беспокоит, чем кончатся "демократические" выборы и какие результаты это принесет для нас. Это очень важно, особенно на севере Афганистана", - заявил он.

О том, что странам Содружества нужно усилить сотрудничество в сфере безопасности, заявил и Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. "Нам необходимо усилить работу по повышению роли СНГ в решении проблем, связанных с обеспечением безопасности. Особо важным является взаимодействие в сфере пограничной безопасности и охраны государственных границ, - считает Сооронбай Жээнбеков. - Предлагаю наращивать взаимодействие наших спецслужб по противодействию вызовам и угрозам".-0-