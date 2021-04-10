"Такого уровня падения людей я давно не видел" - Макей о сбежавших гражданах Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1" высказался о некоторых сбежавших на Запад гражданах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД рассказал, что ему понравился недавно вышедший в эфир фильм телеканала ОНТ "Манкурты", где рассказывалось о том, как контрразведка изобличила целую сеть тех, кто использовал все возможности, чтобы перевернуть Беларусь. В шпионский скандал оказались вовлечены люди, семьи и спецслужбы других стран. "Сам фильм мне понравился. Хочу сказать, что он сделан добротно. Не зря он вызвал различного рода эмоции на той стороне. Это свидетельствует о высоком профессионализме наших специальных служб. Дай бог, чтобы и впредь они действовали так качественно, эффективно и реагировали на те действия, которые предпринимаются против Беларуси из-за рубежа", - отметил Владимир Макей.

Он обратил внимание, что смотрит на этот вопрос немного шире: "Я увидел, кто есть кто из тех, кто убежал на Запад, белорусских граждан с точки зрения человеческих качеств и что они из себя представляют. Такого уровня падения некоторых людей я давно не видел. Их выставляют в тех или иных странах в качестве героев или революционеров, которые пытаются тут насадить демократию в Беларуси".

Министр уверен, что никакая насажденная извне демократия не будет являться реальной демократией. "Это будет лишь действительно фашиствующая диктатура в случае прихода этих "революционеров" к власти. Поэтому надо думать над тем, как нам эволюционно двигаться навстречу друг другу. И тем более нашим соседям - не пытаться организовать революцию в Беларуси", - заявил он.-0-