Телефонный разговор глав МИД Беларуси и Турции: в числе тем - фейки о российско-белорусских учениях

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу состоялся сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, обменялись видением по текущим процессам в регионе. Отдельно остановились на перегруженности мирового информационного поля недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками и вбросами в отношении планов нападения на Украину с территории Беларуси и иными измышлениями вокруг российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", - говорится в сообщении.

По просьбе коллеги Владимир Макей довел объективную информацию о реальном положении дел в данном контексте.

Министры иностранных дел также затронули тематику развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях.-0-