Тема борьбы с COVID-19 будет одной из главных на заседании СГП стран СНГ - Юсупов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема борьбы с COVID-19 будет одной из главных во время заседания Совета глав правительств СНГ 29 мая, сообщил сегодня журналистам Постоянный полномочный представитель Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Насирджан Юсупов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"На заседании Совета глав правительств СНГ основной вопрос будет связан с пандемией коронавируса. Нам необходимо скоординировать усилия и выработать общие подходы в преодолении распространенияCOVID-19. В каждой из стран Содружества уже накоплен свой опыт и есть чем поделиться", - рассказал Насирджан Юсупов.
Всего в проект повестки дня заседания включено 15 вопросов, касающихся взаимодействия стран СНГ в экономической, транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности. Как ожидается, заседание СГП пройдет в режиме видеоконференцсвязи. "Коронавирус диктует свои условия. Но это ни в коей мере не сказывается на качестве работы и круге обсуждаемых вопросов", - отметил постпред Узбекистана.-0-