Тема повышения эффективности межведомственного взаимодействия по наращиванию экспорта рассмотрена на коллегии МИД

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия и совместной работы по наращиванию экспорта в числе других были обсуждены сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На мероприятии были рассмотрены итоги работы внешнеполитического ведомства в 2020 году. В работе коллегии приняли участие премьер-министр Роман Головченко, представители Администрации Президента и Совета Министров Республики Беларусь, профильных комиссий палат Национального собрания, руководители ряда республиканских органов государственного управления и государственных организаций.

В своем докладе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подвел итоги работы дипломатической службы в 2020 году на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, особое внимание уделив проблемным вопросам и инструментам их решения. Были обозначены пути выполнения задач, поставленных главой государства, а также закрепленных в принятой VI Всебелорусским народным собранием резолюции с акцентом на обеспечение многовекторного взаимодействия, а также продвижение белорусских инициатив в интеграционных структурах.

Глава МИД отметил, что основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на всестороннюю защиту и укрепление национального суверенитета.

В фокусе внимания МИД находились вопросы обеспечения благоприятных условий для реализации внешнеэкономических интересов страны на всех векторах, включая содействие развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. С особой тщательностью велась работа по привлечению международной технической и иностранной безвозмездной помощи, предназначенной для борющихся с пандемией медицинских учреждений Беларуси, по оказанию содействия белорусским гражданам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом.

Фото МИД

В целом удовлетворительными признаны итоги работы на внешнеэкономическом направлении. При этом в крайне неблагоприятных условиях удалось сохранить белорусское присутствие на рынках 176 стран, нарастить экспорт продовольствия, продукции деревообработки и машиностроения в страны Европейского союза и "дальней дуги", отдельные государства ЕАЭС и СНГ.

Отмечены были проблемы и недостатки на отдельных направлениях. В ряде стран - торговых партнеров Беларуси произошло существенное сокращение белорусского экспорта по широкой номенклатуре товаров.

При этом несмотря на снижение общего объема экспорта, обеспечено выполнение ключевого параметра эффективности внешнеэкономической деятельности - положительное сальдо Беларуси во внешней торговле товарами и услугами составило $1,9 млрд или 3,2% от ВВП.

"Послы Беларуси в России, Украине, Грузии, Польше, Великобритании, руководители министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия подняли вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия и совместной работы по наращиванию экспорта, поделились опытом деятельности на новых и традиционных рынках в условиях усиления протекционизма и снижения экономической активности в глобальном масштабе", - говорится в сообщении.

По итогам обсуждения премьер-министром были определены задачи на внешнеэкономическом направлении на 2021 год и текущую пятилетку, а также конкретные меры по наращиванию и диверсификации экспорта.-0-