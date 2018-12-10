Тема прав человека взаимосвязана с безопасностью и устойчивым развитием - Дапкюнас

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В современных условиях тема прав человека должна рассматриваться вместе с вопросами безопасности и устойчивого развития, так как они взаимосвязаны. Эту точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на презентации Всеобщей Декларации прав человека на белорусском языке. Мероприятие приурочено ко Дню прав человека и 70-летию декларации, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Дапкюнас выразил уверенность, что в Беларуси многие знакомы с содержанием Всеобщей Декларации прав человека. "Однако присоединение к ней идей новых поколений - это обязанность каждой страны, каждого из нас, дипломатов и ученых, преподавателей и медийных работников, просто неравнодушных людей", - сказал он.

В связи с этим замминистра приветствовал проведение круглого стола по образованию в области прав человека в Беларуси, участие в данных мероприятиях друзей и партнеров из ООН.

"Хочу искренне поблагодарить представительство ООН в Беларуси за инициативу такого издания, а также сотрудников Национальной академии наук. Всеобщая Декларация прав человека, как и другие судьбоносные документы в истории человечества, именно на родном языке имеет для каждого народа глубокий символизм", - сказал Андрей Дапкюнас. По его словам, осознание человеком своих прав и искреннее почитание им родного языка созвучно тому, что идет от сердца. Каждое государство, которое понимает это, способно как через обеспечение эффективной защиты и поощрение прав своих граждан, так и через заинтересованную поддержку родного языка задействовать неисчерпаемый источник общественной поддержки усилий государства на пути достижения устойчивого развития мира и безопасности.-0-