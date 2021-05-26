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26 мая 2021, 14:24

Тертель: несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме

Иван Тертель
Иван Тертель

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику, - сказал Иван Тертель. - В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, "власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается. В рядах беглых мятежников фиксируются уныние и апатия. Все отчетливее проявляются скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты". Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Беларуси".

По его словам, очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть вдолгую. "Добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями КГБ информация свидетельствует, что работа по подрыву основ нашего государства в перспективе будет концентрироваться на следующих направлениях. В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей. На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению расколов в вертикаль власти и особенно силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улицы, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников", - отметил председатель КГБ.

Понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, наши оппоненты последовательно идут по пути эскалации. Отдельные перешли к методам террора и подготовке вооруженных переворотов при прямом участии заинтересованных внешних сил.

"К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю, это самообман, - подчеркнул Иван Тертель. - Отмечаем постоянные попытки найти или искусственно создать пресловутый триггер, который позволит взорвать ситуацию. В качестве такой попытки, по нашим оценкам, необходимо рассматривать инцидент с гражданским авиалайнером 23 мая. Здесь налицо откровенная незаинтересованность со стороны коллективного Запада объективно разобраться в обстоятельствах происшествия, игнорирование очевидных фактов, сокрытие и вольная интерпретация важной информации. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны".

Председатель КГБ отдельно остановился на задержании Романа Протасевича. "Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским", - констатировал он.

Иван Тертель пояснил, что уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и в Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

"Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем", - заявил он.

Председатель КГБ добавил: "Нам точно известно, что, оказавшись в ситуации, когда благодаря сильной воле руководителя страны внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы, заинтересованные круги западных государств и их спецслужбы расчет делают на то, что через две недели, месяц, полгода, может быть, через год мы все-таки расслабимся, утратим бдительность, и они получат еще один шанс нанести удар и перевернуть страну. Оправдать их ожидания мы не имеем права. В этих условиях те, кто развязывает эту вакханалию, должны понимать, что мы будем, несмотря ни на что, жестко и последовательно, бескомпромиссно отстаивать наши национальные интересы".-0-

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