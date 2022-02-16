Тищенко: соседние с Беларусью страны могут стать спичкой, которой Запад разожжет ситуацию в регионе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соседние с Беларусью страны могут стать спичкой, которой Запад разожжет ситуацию в регионе. Такое мнение высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наши-то лидеры справятся (в условиях нагнетания военной истерии Западом. - Прим. БЕЛТА). Озабоченность вызывает, справятся ли лидеры тех стран, которые с нами граничат. Ведь весь расчет Запада и американцев на то, что нервы сдадут у украинцев, поляков, литовцев, латышей, эстонцев", - считает Александр Тищенко. По его мнению, Запад использует эти страны как спичку, с помощью которой можно "поджечь" ситуацию в регионе.

"Дадут ли справиться? Мы видим, что как только украинские политики робко открыли рот о том, что никакого вторжения не будет, им сразу заткнули рты", - отметил в свою очередь депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.-0-