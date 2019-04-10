ТКГ по Украине начала заседание в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Ранее прошла встреча рабочих подгрупп ТКГ. По итогам предыдущего заседания, которое состоялось в Минске 27 марта, в отчете о работе группы по безопасности выражалась обеспокоенность растущим количеством нарушений режима прекращения огня. Также подчеркивалась необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности гуманитарного разминирования.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик поприветствовал факт передачи 20 марта из ОРЛО (отдельных районов Луганской области. - Прим. БЕЛТА) на территорию, подконтрольную правительству Украины, 60 заключенных, которые не связаны с конфликтом. Он подчеркнул необходимость дальнейшей передачи таких заключенных, чтобы они могли отбывать наказание ближе к их родным.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии также были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1"). В ходе саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").-0-