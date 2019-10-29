ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины начала заседание в Минске

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 15 октября. Основными темами контактной группы и рабочей группы по безопасности стали вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском и безопасность в зоне конфликта.

Сегодня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств в Золотом возобновлено. Переговоры об аналогичных действиях в Петровском продолжаются.-0-