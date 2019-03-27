ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проводит переговоры в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Ранее в белорусской столице собрались рабочие подгруппы ТКГ.
По итогам предыдущих переговоров, которые прошли в Минске 13 марта, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить надежное и устойчивое перемирие. Вопрос режима прекращения огня был ключевым в рабочей группе по безопасности. Большое внимание было уделено теме разминирования.-0-
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