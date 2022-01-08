Токаев инициирует проведение онлайн-саммита ОДКБ

8 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Казахстана инициирует проведение онлайн-саммита ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося сегодня продолжительного телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации, - отметили в Кремле. - В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности".

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ, - подчеркнули в пресс-службе. - В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение".-0-