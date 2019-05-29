Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии. Об этом сегодня на заседании в широком составе Высшего Евразийского экономического совета заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках ЕАЭС мы за небольшой период времени добились впечатляющих результатов по всем направлениям нашего сотрудничества. В организации создана прочная институциональная основа, выработаны эффективные форматы взаимодействия. Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии на основе принципов равноправия, партнерства, взаимной выгоды", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании принимают участие члены ВЕЭС стран ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, которому присвоено звание Почетного председателя ВЕЭС.

Кроме того, на заседании в широком составе присутствуют Президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-