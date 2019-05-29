Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 мая 2019, Ср
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
Главное
Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Президент
Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях
Президент
Концепцию совершенствования закона о местном управлении и самоуправлении планируется подготовить в течение 2019 года
Общество
С видом на Национальную библиотеку: в "Маяке Минска" стартует продажа квартир в доме "Микеланджело"
Общество
В законодательство о не занятых в экономике внесены изменения
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате
12:14 Регионы
Похитителя часов нашли благодаря видеотрансляции в Instagram
12:14 Происшествия
Совет ЕЭК изменил техрегламент на средства индивидуальной защиты
12:12 Экономика
Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"
12:09 В мире
Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий
12:08 Общество
В ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства
12:07 Экономика
Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества - Токаев
12:05 Политика
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях
12:01 Экономика
Казахстан и Кыргызстан озабочены проблемами с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС
11:57 Экономика
Совет ЕЭК снял ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС алкоголя и табака в личных целях
11:56 Экономика
Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС
11:47 Экономика
Пашинян: ЕАЭС открывает новые возможности в бизнесе и экономике
11:41 Экономика
Новый посол РФ в Беларуси назвал своей главной задачей укрепление связей между двумя странами
11:40 Политика
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 мая
11:37 Общество
Жээнбеков: эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга
11:34 Политика
Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин
11:31 Экономика
Ермошина будет наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана
11:31 Политика
Дни культуры Камбоджи проходят в Беларуси
11:23 Культура
Средняя численность избирателей на округ на парламентских выборах составит 62,9 тыс. человек
11:22 Политика
РЕПОРТАЖ: Собственная клиника, зеленая энергетика и рок-группа: к чему стремятся минские выпускники
11:19 Регионы
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии

Политика 29.05.2019 | 10:26
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии. Об этом сегодня на заседании в широком составе Высшего Евразийского экономического совета заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках ЕАЭС мы за небольшой период времени добились впечатляющих результатов по всем направлениям нашего сотрудничества. В организации создана прочная институциональная основа, выработаны эффективные форматы взаимодействия. Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии на основе принципов равноправия, партнерства, взаимной выгоды", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании принимают участие члены ВЕЭС стран ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, которому присвоено звание Почетного председателя ВЕЭС.

Кроме того, на заседании в широком составе присутствуют Президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ЕАЭС, Казахстан
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3262 BYN 2.324 BYN 2.33 BYN
USD
2.0797 BYN 2.085 BYN 2.088 BYN
RUB
3.2221 BYN 3.208 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане
Все видео

Фотоновости

Около 15 тыс. автомобилей ежесуточно проходят по мосту через Сож в Гомеле
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми
Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Лукашенко предложил, чтобы Назарбаев на посту почетного председателя занялся ревизией дел в ЕАЭС
Экономика
Фото из архива Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин
Совет ЕЭК изменил техрегламент на средства индивидуальной защиты
В ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства
Происшествия
Фото из архива Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Борисове
Похитителя часов нашли благодаря видеотрансляции в Instagram
В Минске разыскивают двух 11-летних девочек
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 917 000
Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 мая
Регионы
Фото из архива "Пламя мира" в Могилевской области совершит сафари по зоосаду
Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате
РЕПОРТАЖ: Собственная клиника, зеленая энергетика и рок-группа: к чему стремятся минские выпускники
Спорт
Арина Соболенко. Фото WTA Арина Соболенко обыграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"
Волейбольные сборные Беларуси сыграют с финнами во втором туре золотой Евролиги
Белорусские теннисистки проведут первые матчи парного разряда "Ролан Гаррос"
Технологии
Фото Дирекции II Европейских игр Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм представили в Минске
Школьник два раза взламывал Apple, чтобы устроиться на работу
В Великобритании разрабатывают технологию по обслуживанию ветряных ферм роботами
Культура
Владимир Карачевский. Фото из архива Фильм о Янке Купале впервые покажут в День белорусского кино
Дни культуры Камбоджи проходят в Беларуси
Французскую комедию поставили в Брестском театре драмы
В мире
Фото smartcurrencybusiness.com Глава Еврокомиссии не будет назначен автоматически по схеме "главного кандидата"
Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"
В Баку приземлился самый большой пассажирский самолет в мире
Калейдоскоп
Фото Ecns ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая
Ежегодная "сырная гонка" прошла в Великобритании
Граффити Бэнкси в Уэльсе начали перевозить в галерею
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Галина Ляхова,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая, 11:00 Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8 Пресс-конференция Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева 15 мая Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия