Токаев: конституционный порядок в Казахстане восстановлен, миротворческая миссия ОДКБ завершится в ближайшее время

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время конституционный порядок восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. В органы полиции доставлены около 8 тыс. лиц. Правоохранителями и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, мародерствам и другим преступлениям", - заявил казахстанский лидер.

Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки - переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. "Предстоит большая напряженная работа. Задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, все государственные органы работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится и миротворческая миссия ОДКБ.

"Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в парламент предложения по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что главное - не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности. "Думаю, в этом и заключается наша основная задача на ближайшую перспективу. Казахстан готов к этой работе и всегда поддержит своих союзников", - заверил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что руководство страны будет четко защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. В то же время будут жестко пресекаться любые формы насилия, экстремизма и тем более боевых действий против Казахстана, как это произошло недавно. "Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и государственную целостность", - заявил он.

Президент также подтвердил, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства.-0-