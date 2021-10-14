Токаев на саммите ЕАЭС: следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией, наши страны по прежнему находятся в сложной ситуации", - констатировал Президент Казахстана.

Он обратил внимание на недостаточный уровень вакцинации, риски появления новых штаммов COVID-19, рассказал о производстве вакцин в Казахстане, в том числе собственной.

"Нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики", - заявил Касым-Жомарт Токаев. Он также видит необходимость координировать действия в сфере установления санитарно-эпидемиологических режимов.

В своем выступлении он обратил внимание и на другие вопросы сотрудничества в ЕАЭС. Они касаются промышленной кооперации, транспорта и логистики.

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