Токаев: первостепенной задачей для СНГ является наращивание торгово-экономического сотрудничества

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первостепенной задачей для СНГ является наращивание торгово-экономического сотрудничества. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он привел данные статистики: объем внутренней торговли в СНГ составляет более $91 млрд, что составляет всего лишь 0,5% от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота государств с внешними рынками.

"Эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания торгово-экономических связей, - отметил глава государства. - Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия".-0-

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