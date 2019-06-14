Токаев: следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС выступил за дальнейшее укрепление потенциала организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является одним из самых эффективных и авторитетных международных объединений. Будучи молодой организацией, она достигла успехов в своем развитии", - сказал Президент Казахстана.

Он выступил за расширение и налаживание полноформатных отношений между ШОС и ключевыми многосторонними структурами в Евразии, преодоление стереотипов блокового восприятия. "Надежными партнерами ШОС могут выступить ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС, Евросоюз", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также заявил о необходимости более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС, формировать на пространстве организации пул современных технопарков, продвигать вопросы цифровизации и ИКТ.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности в регионе в разных ее аспектах, а также важности в условиях глобальной напряженности и региональных конфликтов оказывать всестороннюю поддержку их разрешению.-0-