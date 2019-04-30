Торгово-экономические отношения Беларуси и Швеции стремительно развиваются - посол

30 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Швеции в торгово-экономической сфере стремительно развиваются. Об этом заявила сегодня журналистам посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, передает корреспондент БЕЛТА.

Двусторонний товарооборот характеризуется стабильным ростом. За прошлый год он увеличился на 35%. "Первые месяцы этого года также показывают стремительный рост, это очень приятно. Значит, расширяется круг шведских компаний, которые видят для себя возможности в Беларуси", - отметила посол. В частности, успешно развивается экспорт услуг в Швецию из Беларуси. Особой интерес к белорусскому IT-сектору, по словам дипломата, буквально недавно две шведские компании обосновались в ПВТ.

Кристина Юханнессон рассказала, что посольство регулярно организует поездки по белорусским регионам и приглашает к участию представителей бизнеса. "С нами путешествует небольшая группа компаний, но это те, у кого есть конкретные вопросы к конкретным белорусским предприятиям", - добавила она. Очередная поездка планируется на осень. Кроме того, в этот же период ожидается презентация потенциала Беларуси в Стокгольме. "Мы еще не все детали проработали. Но это говорит о том, что рост торговли повлечет за собой рост интереса бизнеса к стране. Мы все знаем, что бизнесменов никакой посол или политик не может заставить куда-то поехать или заключить сделку", - заметила посол.

По ее словам, с осени в Швеции начинают работать новые стратегические документы, и в этой связи можно рассчитывать на активизацию взаимодействия Беларуси со Шведским агентством международного сотрудничества и развития (СИДА). При содействии этой структуры уже реализуются крупные экономические проекты по модернизации водоканалов в пяти белорусских городах. Швеция намерена и дальше оказывать поддержку проектам в области экологии и климата.

Дипломат очень позитивно оценила решение Беларуси о введении безвизового режима для ряда стран, подчеркнув, что это также будет содействовать росту интереса к стране со стороны бизнеса. "Шаг Беларуси к безвизовому въезду (сначала 5, потом 30 дней) - это гениальный шаг, и действительно возрастает число иностранных туристов", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Швеции в экологической оценке воздействия белорусской АЭС, Кристина Юханнессон отметила, что шведское агентство по радиационной безопасности уже сотрудничает с белорусскими властями в Гомеле. "Оно готово и дальше работать, чтобы была максимальная транспарентность, - подтвердила посол. - Мы можем предлагать свои ноу-хау, технологии, экспертизу. Если это будет востребовано, мы будем рады".-0-