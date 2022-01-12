Тозик: политическое сотрудничество Беларуси и КНР полностью отвечает взаимным стратегическим интересам

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Политическое сотрудничество Беларуси и КНР в полной мере отвечает долговременным стратегическим интересам двух государств. Уверенность в этом выразил директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ Анатолий Тозик сегодня на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", которая состоялась в РИКК по случаю 30-летия белорусско-китайских дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"В политическом сотрудничестве Республики Беларусь и Китайской Народной Республики не было углов и проблем, даже маленьких, и, позвольте выразить убеждение, никогда не будет. Это сотрудничество не может и не должно зависеть ни от каких конъюнктурных колебаний, потому что оно в полной мере отвечает как долговременным стратегическим интересам наших государств, так и чаяниям наших народов", - подчеркнул Анатолий Тозик.

В сотрудничестве двух государств в политической сфере за прошедшие 30 лет он выделил несколько особенностей. "Это сотрудничество развивалось спокойно и вместе с тем достаточно динамично, последовательно, системно, никогда не прерываясь, - продолжил он. - Эта особенность убедительно подтверждается регулярными взаимными визитами на высшем и высоком уровнях и подписанными документами. Определяя и закрепляя уровни и качество двустороннего политического сотрудничества, главы государств в течение трех десятилетий подписали шесть совместных деклараций, Совместное заявление и Договор о дружбе и сотрудничестве".

Кроме того, директор РИКК подчеркнул: "В диалектической взаимосвязи политического, экономического, научного и гуманитарного сотрудничества Беларуси и Китая именно политическое сотрудничество выступает базовым координирующим, стимулирующим и мотивирующим весь комплекс двустороннего сотрудничества. Именно политика во многом определяет динамику, направления и объемы сотрудничества в экономической и других сферах".

Как отметил Анатолий Тозик, каждый очередной более высокий уровень политических отношений и политического взаимодоверия стимулировал расширение и углубление контактов в других сферах, к примеру, научной, гуманитарной, безопасности и обороны.

"Сформированный за 30 лет уровень политического сотрудничества и взаимодоверия предоставляет колоссальные возможности для гораздо более широкого и глубокого двустороннего белорусско-китайского взаимодействия во всех без исключения областях. И обе стороны обязаны реализовать эти возможности. Сегодня это как никогда важно", - выразил убежденность директор РИКК.-0-