Трехсторонняя контактная группа по Украине начала заседание в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого переговоры проводили рабочие подгруппы ТКГ.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 26 февраля. Рабочая группа по безопасности наряду с общей ситуацией в зоне конфликта обсуждала вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств, а также противоминную деятельность. Экономическая рабочая группа уделила особое внимание выплате пенсий и водоснабжению в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа рассмотрела вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Темой переговоров гуманитарной подгруппы был обмен удерживаемыми, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести. Она рассмотрела также возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.-0-