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Третье заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества пройдет в апреле в Минске

Политика 27.03.2019 | 17:47
Сергей Рачков и Ахмад бен Хассан аль-Зиб. Фото МИД
Сергей Рачков и Ахмад бен Хассан аль-Зиб. Фото МИД

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Третье заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества состоится в апреле в Минске. Вопросы подготовки к данному заседанию рассматривались во время поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова в Султанат Оман, где он аккредитован по совместительству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече с директором департамента Восточной Европы МИД Омана шейхом Ахмедом аль-Гинаем обсуждены актуальные вопросы белорусско-оманских отношений, включая проведение очередного раунда двусторонних политических консультаций и заключение ряда соглашений о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.

В центре внимания во время встречи с заместителем министра промышленности и торговли Ахмадом бен Хассаном аль-Зибом находилась проблематика увеличения двустороннего товарооборота и развития инвестиционного сотрудничества. На переговорах с председателем Оманской торгово-промышленной палаты Кайсом аль-Юсефом рассмотрены пути расширения торгово-экономических связей между Беларусью и Оманом, а также ход подготовки третьего заседания белорусско-оманского совета делового сотрудничества в апреле в Минске.

Тема проведения в ноябре Дней культуры Беларуси в Омане обсуждена с советником министра культуры Оманом Фэйсалом бен Хамудом аль-Бусаиди. Тематика взаимодействия музеев двух стран, включая вопросы подготовки оманской выставки в Национальном художественном музее Беларуси, была затронута на встрече с директором Национального музея Омана Джамалем аль-Мусави.

Во время поездки посол Беларуси также провел ряд встреч с представителями оманских деловых кругов.-0-

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Теги
Беларусь, заседания, Оман, сотрудничество
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