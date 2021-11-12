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Политика
12 ноября 2021, 20:50

"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по вопросу беженцев на западных границах Беларуси.

"Мы понимаем, почему это делается, почему организовываются подобного рода мероприятия, будь то в рамках Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или иных международных организаций. Цель - демонизировать Беларусь, показать, что от Беларуси исходит угроза миру и выставить нашу страну чуть ли не страной-агрессором. Мы сделали соответствующее заявление на сей счет", - сказал министр.

Он подчеркнул, что для него смехотворно слышать заявления о том, что 10-миллионная Беларусь развязала гибридную войну против полумиллиардного Евросоюза. "Заметьте, одни и те же организаторы. Эстония фигурирует постоянно. И при этом не стыдится обратиться к нам с просьбой о поддержке этой страны на пост председательства в ОБСЕ. Мы очень сильно будем думать на сей счет", - заявил Владимир Макей.

Он уверен, что цель подобного рода мероприятий состоит в том, чтобы интернационализировать ситуацию вокруг Беларуси и вынудить другие государства и международные организации принять какое-то формализованное решение относительно Беларуси. "Мы это все прекрасно видим. И, естественно, предпринимаем соответствующие меры. Показательно, что только лишь вот эти страны-организаторы, представители ЕС выступили со срежиссированными, заранее подготовленными заявлениями против Беларуси. Никто другой из непостоянных членов Совета Безопасности и представителей других регионов не высказался против Беларуси, - отметил министр. - Естественно, мы благодарны России и Китаю, другим странам за поддержку позиции".

Владимир Макей подчеркнул: "Этот миграционный кризис - он в головах политиков ЕС, и решать его надо совместными усилиями, а не заниматься обвинениями в адрес друг друга. У нас достаточно аргументов, разъясняющих абсолютно справедливую позицию белорусской стороны".

Он также рассказал, что за его подписью направлены письма руководству ООН, ряда других международных организаций, разъясняющих подходы белорусской стороны и показывающих, кто прав, а кто виноват в складывающейся ситуации.

"Конечно, мы обращаем внимание на эти заявления, понимаем, что за этим стоит. И мы будем адекватно реагировать на те мероприятия, которые искусственно организуются нашими европейскими партнерами", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось БЕЛТА, в МИД ранее прокомментировали проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по вопросу беженцев на западных границах Беларуси. Накануне по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии прошли закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Прочие вопросы" в отношении ситуации вокруг скопления беженцев у западных границ Беларуси. Как заявили в МИД, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси".

"Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят. К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО, пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру, и выставить ее агрессором", - обратил внимание пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он добавил, что консультации ожидаемо носили полностью срежиссированный характер. И самое важное, что никто из других членов Совета Безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой Беларуси.-0-

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