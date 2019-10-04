Цели "Восточного партнерства" должны отвечать насущным потребностям людей - Кравченко

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь в сотрудничестве с "Восточным партнерством" и ЕС считает необходимым договариваться о четких целях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня на структурированных консультациях Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное: нужно, чтобы цели и задачи "Восточного партнерства" были понятны и отвечали насущным потребностям людей. Чтобы любой, ознакомившись со списком приоритетов на ближайшие несколько лет, понял, что "Восточное партнерство" это для него, его семьи, бизнеса, для города или деревни, в которой он живет, для страны в целом, - сказал Олег Кравченко. - А для этого нужно договориться о четких целевых индикаторах. Например, сократить время ожидания на границе ЕС до одного часа, создать столько-то рабочих мест или привести столько-то предприятий в соответствие со стандартами ЕС, позволяющими экспортировать продукцию на европейский рынок".

Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что следует двигаться в этом направлении. "Буду рад, если к концу заседания мы сможем определить несколько перспективных идей, способных стать кирпичиками в обновленной конструкции "Восточного партнерства", - отметил Олег Кравченко. -0-

Беларусь предлагает сделать технологические новации приоритетом взаимодействия в "Восточном партнерстве" Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на структурированных консультациях Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства".