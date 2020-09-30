Центрам силы надо стремиться к дипломатическому разрешению конфликта в Нагорном Карабахе - аналитик

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные центры силы будут стремиться к дипломатическому разрешению армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Алексей Авдонин заметил, что если военный конфликт переместится к армяно-азербайджанской границе, то обойтись Минской группой ОБСЕ в этом вопросе будет сложно. По его словам, для разрешения ситуации необходимо будет привлекать ОДКБ. Соответственно, Турция, которая поддерживает Азербайджан, может воспользоваться возможностями НАТО.

"Вовлечение ОДКБ и НАТО в этот район сейчас никому не интересно и воспринимается как крайняя угроза не только для этого региона, а в принципе для мировых финансовых и энергетических рынков. Мировые экономики сейчас и так ослаблены, но любой конфликт, который перерастет в войну с привлечением огромного количества различных стран, приведет к резкому падению мировых рынков. Основные центры силы все-таки будут стремиться прийти к некому дипломатическому разрешению конфликта", - считает аналитик БИСИ.

Участники передачи также отметили, что конфликт в Нагорном Карабахе получил новый виток в том числе и потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция были отвлечены своими проблемами. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных назвал "анекдотичной" сегодняшнюю ситуацию, когда Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси и обсуждает санкции против ее страны, в то время как в Нагорном Карабахе гибнут люди.-0-