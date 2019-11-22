Центризбирком утвердил итоги выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва утверждены сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания председатели областных и Минской городской избирательных комиссий рассказали, как проходила кампания в регионах и столице. Рассмотрев их отчеты, ЦИК признал выборы состоявшимися и зарегистрировала депутатов Палаты представителей седьмого созыва.

Подводя итоги, Лидия Ермошина отметила, что в целом избирательная кампания прошла на достойном уровне, хотя организаторам выборов есть над чем работать. "У нас есть недостатки, мы их знаем лучше любых наблюдателей, потому что видим процесс изнутри. Разумеется, его надо совершенствовать", - сказала глава ЦИК, пояснив, что речь, в частности, идет о правоприменительной практике. "Закон перед выборами Президента никто менять не будет", - подчеркнула она. Лидия Ермошина добавила, что действующее избирательное законодательство предоставляет широкие возможности всем участникам избирательной кампании.

Во время заседания ЦИК

Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва превысила 77%.

В новый состав парламента избраны 110 депутатов, 19,1% из их числа, или 21 человек, являются членами политических партий. Для сравнения: в Палате представителей шестого созыва 16 партийцев.

В обновленном парламенте будут представители Коммунистической партии Беларуси, Республиканской партии труда и справедливости - 11 и 6 человек соответственно. От Белорусской патриотической партии в Палате представителей будут два человека, от Белорусской аграрной партии и ЛДПБ - по одному.

Среди избранных депутатов 44 женщины, или 40% от общего числа депутатов. Это значительный рост. В 2016 году было избрано 38 женщин, или 34,5%.

Молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое, депутатов пока действующего шестого созыва - 30 человек (27,3% от общего числа).

Средний возраст членов вновь избранного парламента - 50,4 года. Все депутаты имеют высшее образование.-0-

ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам "Мы высказали свою позицию, направили возражения в Министерство иностранных дел", - сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Выборы в Беларуси находились под тотальным контролем наблюдателей - ЦИК Глава ЦИК Лидия Ермошина обратила внимание, что для наблюдения за выборами в Беларуси были аккредитованы 39 тыс. национальных и 1030 международных наблюдателей.