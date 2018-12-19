Церемония поднятия флага МИД Беларуси состоится 20 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 декабря состоится церемония поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси. Она пройдет на площадке перед зданием МИД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В торжественном мероприятии примет участие министр иностранных дел Владимир Макей, почетные гости и ветераны дипслужбы, руководство и сотрудники министерства, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.

Официальные геральдические символы МИД, в числе которых флаг, были учреждены указом №411 от 16 октября 2018 года. Его принятие направлено на сохранение и развитие традиций белорусской дипломатии, повышение престижа дипломатической службы.-0-