Церемония поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси состоялась в Минске

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Торжественная церемония поднятия флага Министерства иностранных дел Республики Беларусь состоялась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Она прошла на площадке перед зданием МИД с участием министра иностранных дел Владимира Макея, почетных гостей и ветеранов дипслужбы, сотрудников министерства, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.
Официальные геральдические символы МИД, в числе которых флаг, были учреждены указом №411 от 16 октября 2018 года. Его принятие направлено на сохранение и развитие традиций белорусской дипломатии, повышение престижа дипломатической службы.
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