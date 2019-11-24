ЦИК: 70 наблюдателей удалили с избирательных участков за нарушения законодательства

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с избирательных участков на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва за нарушения законодательства были удалены 70 наблюдателей. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Такое число стало рекордным в истории белорусских выборов. "У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей - их в этот раз было 105, правда, 35 случаев – это фальшивые документы (35 представителей ОГП лишили аккредитации за подделку подписей - Прим. БЕЛТА). Но все равно 70 человек - это лица, удаленные за нарушения закона. Это для всех остальных была острастка - они подумали, что нужно как-то иначе себя вести, сдерживать себя", - отметила председатель ЦИК.

Все организаторы выборов, по ее словам, оценивают эту избирательную кампанию как самую конфликтную и скандальную. "Таких выборов они не знали", - констатировала Лидия Ермошина. Она обратила внимание, что с момента появления западных наблюдателей, особенно краткосрочных, "определенные политические силы стали пытаться доказать и показать всему миру, что у нас все очень плохо".

Глава ЦИК прокомментировала предварительный отчет наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. "Если бы в парламенте появились депутаты от оппозиционных партий, оценка была бы совершенно иной. У нас на этот раз не избрана оппозиция - это повлияло на все", - заключила Лидия Ермошина.-0-