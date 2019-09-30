ЦИК аккредитовал первых наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси аккредитовал первых наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые будут работать на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. По данным на 30 сентября, соответствующие удостоверения получили четыре человека. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.
Всего ЦИК аккредитовал 103 международных наблюдателя, из которых 99 представляют СНГ. В составе миссии от Содружества 25 человек от Межпарламентской ассамблеи стран - участниц СНГ.
Как сообщалось, Беларусь направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами также таким международным организациям, как ПА ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества. В свою очередь Центризбирком Беларуси пригласил наблюдать за избирательной кампанией коллег из стран бывшего СССР, кроме Эстонии и Литвы, экспертов из Всемирной ассоциации организаторов выборов, которая базируется в Республике Корея, а также представителей ЦИК этой страны.
Выборы депутатов Палаты представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-