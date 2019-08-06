ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком разместил на своем сайте два календарных плана - по выборам в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. Эти документы были утверждены сегодня на заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.
По плану организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей, срок выдвижения в состав окружных избирательных комиссий - не позднее 30 августа. Предлагать своих представителей могут политические партии и другие республиканские общественные объединения, трудовые коллективы, граждане.
Участки для голосования на парламентских выборах в Беларуси должны быть образованы не позднее 15 сентября, а участковые избирательные комиссии - не позднее 2 октября. В них политические партии и другие республиканские общественные объединения, трудовые коллективы, граждане выдвигают своих представителей по 29 сентября.
Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет с 8 сентября по 7 октября включительно. Регистрация намечена на 8-17 октября.
Избирателей оповестят о времени и месте проведения выборов не позднее 6 ноября. В эти же сроки им должны предоставить информацию о кандидатах в депутаты, баллотирующихся по их округу. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября. На следующий день, 17 ноября, пройдет основное голосование.
Сообщения о результатах выборов по каждому округу будут направлены в печать не позднее чем на пятый день после основного голосования, то есть до 22 ноября. Список депутатов Палаты представителей будет обнародован не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов.
Что касается выборов в Совет Республики, то по календарному плану выдвижение кандидатов в члены верхней палаты парламента пройдет с 9 сентября по 8 октября. Сроки регистрации - с 9 по 13 октября. Выборы намечены на 7 ноября, их итоги будут установлены не позднее 22 ноября.-0-
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