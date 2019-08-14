ЦИК Беларуси пригласили понаблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Молдове

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси пригласили поучаствовать в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Молдове, сообщила журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в пресс-центре БЕЛТА.

"Центральной комиссией получено приглашение принять участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Молдове и за выборами местных Советов, - сказала Лидия Ермошина. - Последние выборы в Молдове прошли (я сама принимала участие в наблюдении) 24 февраля. В октябре следующие, потому что за этот период парламент не смог избрать спикера".

Также получено приглашение на участие в конференции, которая будет посвящена новым информационным технологиям и выборам в Мосгордуму, она состоится 6 сентября в Москве. "Естественно, 8 сентября мне посчастливится наблюдать и за данным избирательным процессом", - добавила глава ЦИК.-0-

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