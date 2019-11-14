ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей в этом году выше, чем в 2016-м. Об этом сегодня журналистам заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ЦИК предположила, что более высокая активность связана в том числе с тем, что на этой неделе у белорусов один выходной. В воскресенье, 17 ноября, на которое назначен основной день голосования, многие, возможно, предпочтут отдохнуть.

Кроме того, как напомнила Лидия Ермошина, предыдущие парламентские выборы были в сентябре, а это время, когда часть избирателей находится вне постоянного места проживания. "Сейчас явка выше. А дальше посмотрим, что будет в день выборов", - отметила руководитель Центризбиркома.

Сама Лидия Ермошина из-за рабочего графика традиционно голосует досрочно. Сегодня она сделала свой выбор на участке №507. Незадолго до прихода председателя ЦИК здесь же проголосовал помощник Президента Александр Косинец.

За два дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва явка избирателей составила 11,51%.-0-

ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций "Видеокамера отнюдь не является панацеей". Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этот избирательный участок и что там произошло", - сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.