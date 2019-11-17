ЦИК: на парламентских выборах в Беларуси аккредитованы 1029 международных наблюдателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1029 международных наблюдателей. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

Самые многочисленные миссии на выборы в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - 475 и 346 человек соответственно. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявлено 83 эксперта, от ПАСЕ - 28, от Шанхайской организации сотрудничества - 17.

Аккредитацию наблюдателя на выборах в Беларуси получили 53 дипломата, 21 представитель избирательных органов иностранных государств. Наблюдать за избирательной кампанией намерены также шесть независимых экспертов.

Кроме того, избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали 28 тыс. национальных наблюдателей: от политических партий (1,7 тыс.), общественных объединений (23,1 тыс.), трудовых коллективов (1,2 тыс.) и подавших заявления граждан (1,9 тыс.).

17 ноября в Беларуси - основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. В избирательной гонке участвуют 513 кандидатов.-0-