ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Эти сведения размещены на официальном сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.
В парламент избраны:
Брестская область:
Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич,
Брестский-Центральный №2 - Марина Васько,
Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко,
Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев,
Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин,
Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко,
Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик,
Беловежский №8 - Жанна Стативко,
Пружанский №9 - Александр Левчук,
Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош,
Ивацевичский №11 - Наталья Голуб,
Кобринский №12 - Василий Демидович,
Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня,
Пинский городской №14 - Александр Омельянюк,
Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба,
Столинский №16 - Александр Боболович;
Витебская область:
Витебский-Горьковский избирательный округ №17 - Виктор Николайкин,
Витебский-Чкаловский №18 - Татьяна Автухова,
Витебский-Железнодорожный №19 - Светлана Горваль,
Витебский-Октябрьский №20 - Алексей Егоров,
Городокский №21 - Ирина Полякова,
Докшицкий №22 - Владимир Андрейченко,
Лепельский №23 - Игорь Мартынов,
Новополоцкий №24 - Денис Карась,
Оршанский городской №25 - Инна Крачек,
Оршанский-Днепровский №26 - Виталий Васюков,
Полоцкий городской №27 - Светлана Одинцова,
Полоцкий сельский №28 - Николай Шевчук,
Поставский №29 - Павел Сильчёнок,
Сенненский №30 - Александр Дубов;
Гомельская область:
Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 - Виталий Уткин,
Гомельский-Сельмашевский №32 - Александр Данченко,
Гомельский-Центральный №33 - Андрей Злотников,
Гомельский-Советский №34 - Ирина Довгало,
Гомельский-Промышленный №35 - Александр Машкаров,
Гомельский-Новобелицкий №36 - Ольга Креч,
Гомельский сельский №37 - Игорь Завалей,
Буда-Кошелевский №38 - Николай Васильков,
Житковичский №39 - Ирина Кралевич,
Жлобинский №40 - Игорь Волков,
Калинковичский №41 - Евгений Адаменко,
Мозырский №42 - Валентина Назаренко,
Полесский №43 - Леонид Писаник,
Речицкий №44 - Сергей Стельмашок,
Рогачевский №45 - Сергей Кравцов,
Светлогорский №46 - Игорь Тавтын,
Хойникский №47 - Жанна Чернявская;
Гродненская область:
Волковысский избирательный округ №48 - Павел Поконечный,
Гродненский-Занеманский №49 - Ирина Луканская,
Гродненский-Октябрьский №50 - Елена Потапова,
Гродненский-Центральный №51 - Лилия Кирьяк,
Гродненский-Ленинский №52 - Тамара Долгошей,
Гродненский сельский №53 - Александр Аутко,
Ивьевский №54 - Александр Маркевич,
Лидский №55 - Валерий Мицкевич,
Неманский №56 - Владимир Синяк,
Замковый №57 - Александр Сонгин,
Слонимский №58 - Валентин Семеняко,
Сморгонский №59 - Виктор Свилло,
Щучинский №60 - Павел Михалюк;
Минская область:
Березинский избирательный округ №61 - Игорь Лавриненко,
Борисовский городской №62 - Александр Шипуло,
Борисовский сельский №63 - Лилия Ананич,
Жодинский №64 - Валерий Стрельченок,
Пуховичский №65 - Олег Белоконев,
Копыльский №66 - Людмила Нижевич,
Слуцкий №67 - Валентина Ражанец,
Солигорский городской №68 - Андрей Струневский,
Солигорский сельский №69 - Юлия Мурина,
Столбцовский №70 - Иван Мамайко,
Дзержинский №71 - Александр Саракач,
Молодечненский городской №72 - Людмила Кананович,
Молодечненский сельский №73 - Олег Семенчук,
Вилейский №74 - Ирина Супранович,
Логойский №75 - Петр Вабищевич,
Сеницкий №76 - Людмила Подлужная,
Заславский №77 - Валентина Курсевич;
Могилевская область:
Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 - Ирина Рынейская,
Бобруйский-Первомайский №79 - Вера Широкая,
Бобруйский сельский №80 - Владимир Гацко,
Быховский №81 - Сергей Сыранков,
Горецкий №82 - Елена Колеснева,
Кричевский № 83 - Владимир Азаренко,
Могилевский-Ленинский №84 - Игорь Марзалюк,
Могилевский-Центральный №85 - Людмила Здорикова,
Могилевский-Октябрьский №86 - Ольга Петрашова,
Могилевский-Промышленный №87 - Александр Масейков,
Могилевский сельский №88 - Наталья Тарасенко,
Осиповичский №89 - Светлана Шутова,
Шкловский №90 - Андрей Ганчук;
Минск:
Шабановский избирательный округ №91 - Галина Лагунова,
Автозаводской №92 - Александр Гранковский,
Васнецовский №93 - Марина Шкроб,
Свислочский №94 - Валерий Воронецкий,
Купаловский №95 - Татьяна Сайганова,
Чкаловский №96 - Андрей Савиных,
Октябрьский №97 - Сергей Клишевич,
Грушевский №98 - Людмила Макарина-Кибак,
Юго-Западный №99 - Игорь Комаровский,
Есенинский №100 - Оксана Гайдук,
Каменногорский №101 - Анна Старовойтова,
Западный №102 - Марина Ленчевская,
Пушкинский №103 - Василий Панасюк,
Кальварийский №104 - Мария Василевич,
Старовиленский №105 - Светлана Любецкая,
Коласовский №106 - Сергей Дик,
Восточный №107 - Геннадий Давыдько,
Калиновский №108 - Олег Гайдукевич,
Уручский №109 - Иван Гордейчик,
Партизанский №110 - Тенгиз Думбадзе.-0-