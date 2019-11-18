ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Эти сведения размещены на официальном сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

В парламент избраны:

Брестская область:

Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич,

Брестский-Центральный №2 - Марина Васько,

Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко,

Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев,

Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин,

Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко,

Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик,

Беловежский №8 - Жанна Стативко,

Пружанский №9 - Александр Левчук,

Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош,

Ивацевичский №11 - Наталья Голуб,

Кобринский №12 - Василий Демидович,

Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня,

Пинский городской №14 - Александр Омельянюк,

Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба,

Столинский №16 - Александр Боболович;

Витебская область:

Витебский-Горьковский избирательный округ №17 - Виктор Николайкин,

Витебский-Чкаловский №18 - Татьяна Автухова,

Витебский-Железнодорожный №19 - Светлана Горваль,

Витебский-Октябрьский №20 - Алексей Егоров,

Городокский №21 - Ирина Полякова,

Докшицкий №22 - Владимир Андрейченко,

Лепельский №23 - Игорь Мартынов,

Новополоцкий №24 - Денис Карась,

Оршанский городской №25 - Инна Крачек,

Оршанский-Днепровский №26 - Виталий Васюков,

Полоцкий городской №27 - Светлана Одинцова,

Полоцкий сельский №28 - Николай Шевчук,

Поставский №29 - Павел Сильчёнок,

Сенненский №30 - Александр Дубов;

Гомельская область:

Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 - Виталий Уткин,

Гомельский-Сельмашевский №32 - Александр Данченко,

Гомельский-Центральный №33 - Андрей Злотников,

Гомельский-Советский №34 - Ирина Довгало,

Гомельский-Промышленный №35 - Александр Машкаров,

Гомельский-Новобелицкий №36 - Ольга Креч,

Гомельский сельский №37 - Игорь Завалей,

Буда-Кошелевский №38 - Николай Васильков,

Житковичский №39 - Ирина Кралевич,

Жлобинский №40 - Игорь Волков,

Калинковичский №41 - Евгений Адаменко,

Мозырский №42 - Валентина Назаренко,

Полесский №43 - Леонид Писаник,

Речицкий №44 - Сергей Стельмашок,

Рогачевский №45 - Сергей Кравцов,

Светлогорский №46 - Игорь Тавтын,

Хойникский №47 - Жанна Чернявская;

Гродненская область:

Волковысский избирательный округ №48 - Павел Поконечный,

Гродненский-Занеманский №49 - Ирина Луканская,

Гродненский-Октябрьский №50 - Елена Потапова,

Гродненский-Центральный №51 - Лилия Кирьяк,

Гродненский-Ленинский №52 - Тамара Долгошей,

Гродненский сельский №53 - Александр Аутко,

Ивьевский №54 - Александр Маркевич,

Лидский №55 - Валерий Мицкевич,

Неманский №56 - Владимир Синяк,

Замковый №57 - Александр Сонгин,

Слонимский №58 - Валентин Семеняко,

Сморгонский №59 - Виктор Свилло,

Щучинский №60 - Павел Михалюк;

Минская область:

Березинский избирательный округ №61 - Игорь Лавриненко,

Борисовский городской №62 - Александр Шипуло,

Борисовский сельский №63 - Лилия Ананич,

Жодинский №64 - Валерий Стрельченок,

Пуховичский №65 - Олег Белоконев,

Копыльский №66 - Людмила Нижевич,

Слуцкий №67 - Валентина Ражанец,

Солигорский городской №68 - Андрей Струневский,

Солигорский сельский №69 - Юлия Мурина,

Столбцовский №70 - Иван Мамайко,

Дзержинский №71 - Александр Саракач,

Молодечненский городской №72 - Людмила Кананович,

Молодечненский сельский №73 - Олег Семенчук,

Вилейский №74 - Ирина Супранович,

Логойский №75 - Петр Вабищевич,

Сеницкий №76 - Людмила Подлужная,

Заславский №77 - Валентина Курсевич;

Могилевская область:

Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 - Ирина Рынейская,

Бобруйский-Первомайский №79 - Вера Широкая,

Бобруйский сельский №80 - Владимир Гацко,

Быховский №81 - Сергей Сыранков,

Горецкий №82 - Елена Колеснева,

Кричевский № 83 - Владимир Азаренко,

Могилевский-Ленинский №84 - Игорь Марзалюк,

Могилевский-Центральный №85 - Людмила Здорикова,

Могилевский-Октябрьский №86 - Ольга Петрашова,

Могилевский-Промышленный №87 - Александр Масейков,

Могилевский сельский №88 - Наталья Тарасенко,

Осиповичский №89 - Светлана Шутова,

Шкловский №90 - Андрей Ганчук;

Минск:

Шабановский избирательный округ №91 - Галина Лагунова,

Автозаводской №92 - Александр Гранковский,

Васнецовский №93 - Марина Шкроб,

Свислочский №94 - Валерий Воронецкий,

Купаловский №95 - Татьяна Сайганова,

Чкаловский №96 - Андрей Савиных,

Октябрьский №97 - Сергей Клишевич,

Грушевский №98 - Людмила Макарина-Кибак,

Юго-Западный №99 - Игорь Комаровский,

Есенинский №100 - Оксана Гайдук,

Каменногорский №101 - Анна Старовойтова,

Западный №102 - Марина Ленчевская,

Пушкинский №103 - Василий Панасюк,

Кальварийский №104 - Мария Василевич,

Старовиленский №105 - Светлана Любецкая,

Коласовский №106 - Сергей Дик,

Восточный №107 - Геннадий Давыдько,

Калиновский №108 - Олег Гайдукевич,

Уручский №109 - Иван Гордейчик,

Партизанский №110 - Тенгиз Думбадзе.-0-