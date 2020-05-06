ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов приняла участие в онлайн-симпозиуме, организованном Ассоциацией организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ). Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Во время симпозиума обсуждались вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний в период эпидемии, проинформировали в Центризбиркоме.

Представитель Республики Корея, где 15 апреля состоялись парламентские выборы, рассказал о санитарных мерах, которыми сопровождались избирательные процедуры. Польский коллега коснулся вопросов, связанных с принятием в стране решения о проведении голосования по почте на выборах Президента, назначенных на 10 мая.

В онлайн-симпозиуме участвовали 80 представителей международных организаций, избирательных органов, неправительственных организаций и университетов.

Как сообщалось, в Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. Они должны пройти летом, крайний срок - конец августа.-0-