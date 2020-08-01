ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком Беларуси определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах. Соответствующее постановление ЦИК принял 31 июля, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом, при амбулаторном лечении избиратели не будут голосовать на участках по месту пребывания или регистрации. "Территориальные амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19 должны проинформировать их о возможности проголосовать на участках для голосования, образованных в больничных организациях здравоохранения, и способе организации голосования на конкретном участке: путем доставки избирателя с COVID-19 на соответствующий участок либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя", - говорится в постановлении. Кроме того, указанные организации здравоохранения должны будут передать сведения об избирателях с COVID-19, изъявивших желание проголосовать на участках для голосования, образованных в больницах, в участковые комиссии.

Доставлять избирателей с коронавирусом на участки в больницах либо организовывать выезд членов комиссий для голосования на дому должны будут организации здравоохранения.

Выборы Президента Беларуси пройдут 9 августа.-0-