ЦИК получил от ПАСЕ предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК получил от Парламентской ассамблеи Совета Европы предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сторона пока не получала из ПАСЕ уведомлений о направлении миссии. "Мы получили оттуда, по крайней мере, предварительный сигнал, что миссия краткосрочных наблюдателей будет", - отметила Лидия Ермошина.

Пока не направляла таких уведомлений и БДИПЧ ОБСЕ. Таким образом, из международных наблюдателей на выборах в Беларуси аккредитованы представители СНГ. "На данный момент аккредитовано более 50 человек, наблюдатели от СНГ", - проинформировала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о реакции ЦИК на возможную критику со стороны ОБСЕ, Лидия Ермошина сказала, что разумная будет приниматься к исполнению. "На предвзятую критику будем реагировать определенными письмами, возражениями. Это нормальная международная практика", - подчеркнула она.

Центризбирком Беларуси направил приглашения наблюдать за выборами своим коллегам в страны бывшего СССР, кроме Эстонии и Литвы, во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Южной Корее, а также в ЦИК этой страны.

В свою очередь 20 октября представители ЦИК Беларуси примут участие в наблюдении за местными и выборами депутатов парламента в четырех одномандатных округах в Молдове.

Выборы депутатов Палаты представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-