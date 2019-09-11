ЦИК предполагает большое число потенциальных кандидатов в депутаты в эту избирательную кампанию

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком считает, что во время парламентской избирательной кампании, которая проходит в Беларуси, будет достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина перед семинаром-совещанием в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Центризбиркома отметила, что в целом в стране зарегистрировано немало инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Данные по инициативным группам постоянно обновляются. "Что касается активности, то многие из них в принципе используют избирательную кампанию для продвижения личных агитационных целей. В основном это агитационные пикеты. Что касается обходов по квартирам, то он тоже начался. Группы начали свою работу, и я думаю, что мы будем иметь достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты. Избирателю будет из кого выбирать", - сказала Лидия Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что во всех окружных и территориальных комиссиях уже есть национальные наблюдатели. "Только в Центральной комиссии семь политических партий и общественных объединений уже аккредитовали своих наблюдателей, 17 у нас уже международных из штаб-квартиры СНГ. Они тоже активно включились и ездят по регионам", - уточнила Лидия Ермошина. В ближайшее время можно ожидать приезда долгосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ, добавила она.

Сегодня в Гомеле проходит семинар-совещание, на котором рассматривают вопросы, касающиеся нынешней избирательной кампании, ее основных этапов.-0-