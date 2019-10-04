ЦИК: представителей общественных объединений в участковых комиссиях более 55%

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Представителей политических партий и других общественных объединений в них 55,1%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси сформировано 5785 участковых комиссий, в них будут задействованы более 63,6 тыс. человек. Из них чуть более 35 тыс. выдвигались от общественных объединений, в том числе от партий почти 3,8 тыс. человек (5,9%). Наиболее широко среди общественных организаций в участковых избиркомах будут представлены профессиональные союзы - почти 9 тыс. (14,1% от общего числа всех членов комиссий). В лидерах также Республиканское общественное объединение "Белая Русь" и Белорусский союз женщин - более 4,5 тыс. (7,1%) и примерно 4,4 тыс. человек (6,9%) соответственно.

Что касается партий, то больше всего в составе участковых комиссий членов РПТС (Республиканская партия труда и справедливости) - почти 1,1 тыс. человек (1,72% от общего числа). Далее идут КПБ и Белорусская социально-спортивная партия. Коммунистов в участковых избиркомах будут представлять 882 человека (1,39%), социально-спортивную партию - 634 (1%).

Кроме того, в состав участковых комиссий включены те, кто выдвигался от граждан путем подачи заявлений, таких приблизительно 21,6 тыс. человек (33,9% от общего числа) и представители трудовых коллективов - почти 7 тыс. (11%).

По статистике ЦИК, работать в участковых комиссиях предстоит в основном женщинам, их 72,4%. Молодых людей до 30 лет будет 7,4%, государственных служащих - 3,5%.

Выборы в Палату представителей в Беларуси назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-