ЦИК рассмотрит сегодня календарный план президентских выборов

Лидия Ермошина
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком проведет сегодня заседание, на котором рассмотрит календарный план президентских выборов. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
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Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.
На заседании будут рассматриваться календарный план выборов, постановление о порядке направления и аккредитации национальных наблюдателей, смета и бюджет выборов.
Лидия Ермошина обратила внимание, что из-за эпидемиологической ситуации ЦИК впервые будет проводить заседание без прессы и наблюдателей.-0-