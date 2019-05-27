ЦИК считает нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси считает нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата, поскольку это не имеет перспектив для применения. Такое мнение сегодня на заседании круглого стола в Палате представителей высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

ЦИК, по словам Лидии Ермошиной, видит необходимость корректировки некоторых статей третьего раздела Конституции. В частности, "нецелесообразно сохранять институт отзыва депутата, предусмотренный ст.72 Конституции, как не имеющий перспектив для применения", сказала она. Глава ЦИК напомнила, что для отзыва депутата нужно, чтобы за это выступили не менее 20% избирателей, проживающих на территории округа. "В среднем в округе почти 63 тыс. избирателей. 20% - это около 13 тыс. То есть для того, чтобы выдвинуться, нужно собрать тысячу подписей, а для того, чтобы только начать процедуру отзыва, - 13 тыс. Естественно, эта норма не применяется", - сказала Лидия Ермошина.

Кроме того, норма об отзыве депутата тормозит переход к другой избирательной системе, например, по партийным спискам. "Если появится политический и общественный запрос на реформирование избирательной системы, то эта норма будет препятствовать принятию соответствующего закона", - считает председатель ЦИК.

Корректировки, по ее мнению, необходимы в ст.64, где ограничивается право голосования лиц, которые находятся под стражей до приговора суда. Не соответствуют современным реалиям положения ст.69, определяющей право выдвигать кандидатов трудовыми коллективами. "В национальном законодательстве нет правового понятия трудового коллектива, субъекты хозяйствования имеют разную структуру трудовых отношений. Сохранение в Конституции этого положения выглядит как анахронизм", - добавила Лидия Ермошина.

Также в ЦИК считают необходимым модернизировать местное управление и самоуправление, предусмотрев и другие его формы помимо местных Советов.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что действующая Конституция с блеском выполняет свою роль как фундамент современной белорусской государственности.

В свою очередь заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич не согласился с предложениями ЦИК. Так, по его мнению, потенциал трудовых коллективов для выдвижения кандидатов в депутаты не стоит недооценивать. На предприятиях и в организациях хорошо знают людей, которых предлагают на столь ответственные посты.

Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонид Цуприк отметил высокую степень устойчивости белорусской Конституции, ее неподверженность воздействию политических сил. Вместе с тем депутат обратил внимание, что "стабильность Основного закона не только не исключает возможности его изменения, но и предполагает приведение его в соответствие с новыми условиями социальной действительности".

Круглый стол посвящен Конституции как основе национальной правовой системы. Участники обсуждают преемственность конституционных традиций, тенденции развития конституционализма на современном этапе.-0-