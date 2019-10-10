ЦИК зарегистрировала кандидатов в члены Совета Республики

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси сегодня на заседании утвердила заключение о правомочности выдвижения кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва и зарегистрировала их, передает корреспондент БЕЛТА.
Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы пройдет 7 ноября на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Заседание ЦИК, на котором будут подведены итоги выборов, зарегистрированы сенаторы, состоится 12 ноября.
В беседе с журналистами председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что состав Совета Республики заметно обновится. В качестве примера она привела Могилевскую область, в списке выдвиженцев от нее нет ни одного человека, который бы ранее работал в парламенте.
На заседании были представлены претенденты на места в верхней палате парламента от областей и Минске. Кандидатуры выдвигались президиумами местных Советов депутатов базового уровня и соответствующими исполкомами, а в столице - президиумом Мингорсовета и Мингорисполкомом.
Совет Республики - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.
Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей - на 17 ноября.-0-