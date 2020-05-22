Цянь Хуншань: сотрудничество Беларуси и Китая - пример настоящей дружбы между странами

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Компартия Китая готова углублять дружественные отношения с Беларусью и содействовать постоянному достижению новых результатов в белорусско-китайском сотрудничестве. Это отметил заместитель заведующего международным отделом ЦК КПК Цянь Хуншань во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

"Во время беседы Цянь Хуншань высоко оценил оказанную Беларусью помощь Китаю в борьбе с COVID-19 в январе-феврале этого года, поблагодарил белорусскую сторону за объективную оценку ситуации с развитием пандемии как в Китае, так и во всем мире. Отметил, что сотрудничество Беларуси и КНР в борьбе с коронавирусом - пример настоящей, "железной" дружбы между странами", - отметили в дипмиссии.

Николай Снопков со своей стороны отметил высочайший уровень политического сотрудничества между Беларусью и Китаем, в развитии которого большая роль отводится международному отделу ЦК КПК. По его словам, особенно ярко и эффективно дружба двух стран проявилась в совместной борьбе с COVID-19.

Также были обсуждены различные направления и планы по развитию белорусско-китайского сотрудничества, в том числе между Администрацией Президента Беларуси и международным отделом ЦК КПК, образовательными структурами двух стран.-0-