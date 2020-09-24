Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай всегда будут развивать прекрасные отношения. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в Беларуси.

Цуй Цимин отметил: "Куда бы я ни поехал, я всегда буду хорошим другом белорусского народа и буду продолжать вносить свой вклад в развитие сотрудничества в различных областях между Китаем и Беларусью, а также в углубление традиционной белорусско-китайской дружбы".

Дипломат также выразил уверенность в том, что новый посол Китая в Беларуси продолжит активно продвигать развитие китайско-белорусских отношений.

Цуй Цимин работал в Беларуси с января 2014 года. За этот период белорусско-китайское сотрудничество существенно активизировалось по всем направлениям. Белорусская сторона высоко оценивает его заслуги, которые отмечены государственной наградой - Цуй Цимин награжден орденом Почета.-0-