Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 сентября 2020
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:24 Huawei анонсирует систему Intelligent Twins и работает над "Интеллектом для любых сценариев" Технологии
12:20 Закладчика психотропов задержали в Гродно Происшествия
12:18 В Беларуси рассчитывают выпустить первую партию электромобилей в 2021 году Технологии
12:00 Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин Политика
11:59 ДТП с выпавшей из погрузчика девушкой: водитель был пьян Происшествия
11:57 Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Дубровенском районе, в котором погиб пассажир Происшествия
11:52 Ситуация с COVID-19 в Армении вновь ухудшается - Пашинян В мире
11:50 Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа Политика
11:45 МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями Общество
11:44 Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй Цимин Политика
11:41 Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй Цимин Политика
11:38 Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики Спорт
11:30 Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации Президент
11:24 Швед: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности Общество
11:23 В Беларуси в выходные будет ветрено, на следующей неделе похолодает Общество
11:19 Призовой фонд Нобелевской премии увеличится до $1 млн В мире
11:17 В Речице при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:15 Скончался российский оперный певец Вячеслав Войнаровский В мире
11:15 Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе - Чжан Есуй Политика
11:11 Содержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным - Цуй Цимин Политика
11:10 Конкурс авторской песни в Витебске пройдет в расширенном формате Культура
11:09 Умер известный белорусский художник Эдуард Агунович Культура
11:05 Следователи ищут свидетелей ДТП в Могилевском районе Происшествия
11:03 Бюджет из-за снижения нефтепереработки и паузы в экспорте белорусской нефти потерял более Br400 млн Экономика
11:03 Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста Общество
11:01 Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко Президент
10:53 Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране Общество
10:51 В России за сутки выявили 6 595 заразившихся COVID-19 В мире
10:49 Прорабатываемый визит Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству - Мицкевич Политика
10:45 Лукашенко наградил посла Китая орденом Почета Президент
Все новости
Все новости
Политика
24 сентября 2020, 11:50

Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа

Цуй Цимин
Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай всегда будут развивать прекрасные отношения. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в Беларуси.

Цуй Цимин отметил: "Куда бы я ни поехал, я всегда буду хорошим другом белорусского народа и буду продолжать вносить свой вклад в развитие сотрудничества в различных областях между Китаем и Беларусью, а также в углубление традиционной белорусско-китайской дружбы".

Дипломат также выразил уверенность в том, что новый посол Китая в Беларуси продолжит активно продвигать развитие китайско-белорусских отношений.

Цуй Цимин работал в Беларуси с января 2014 года. За этот период белорусско-китайское сотрудничество существенно активизировалось по всем направлениям. Белорусская сторона высоко оценивает его заслуги, которые отмечены государственной наградой - Цуй Цимин награжден орденом Почета.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Китай
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Цуй Цимин Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин
Фото из архива Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй Цимин
Фото из архива Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй Цимин
Фото из архива Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе - Чжан Есуй
Цуй Цимин. Фото из архива Содержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным - Цуй Цимин
Валерий Мицкевич. Фото из архива Прорабатываемый визит Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству - Мицкевич
Главное
Цуй Цимин и Александр Лукашенко Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко
Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства
Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста
В Dana Mall – выгодные покупки с DanaCard! А в "Парке Челюскинцев" – готовые квартиры от 3200 рублей за метр!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации
Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин
Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики
В Беларуси рассчитывают выпустить первую партию электромобилей в 2021 году
МВД: протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями
РЕПОРТАЖ: Как в Славгородском районе возрождают традиции сыроварения
Бюджет из-за снижения нефтепереработки и паузы в экспорте белорусской нефти потерял более Br400 млн
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 564 пациента с COVID-19
Льготное кредитование агроусадеб предлагают продлить до 2030 года
Совместное предприятие по сборке городских автобусов МАЗ в Молдове планируют запустить в этом году
Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 21 районе Беларуси
Тихановская просто говорящая голова в руках ее кураторов и не более того - Петровский
Эксперт: способствовать обрушению экономики своей страны - то же, что выстрелить себе в голову
Более 10 человек задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.