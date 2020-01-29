Цуй Цимин: отношения Китая и Беларуси являются образцовыми для других стран

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Китая и Беларуси являются образцовыми для других стран. Об этом заявил журналистам сегодня в Минске посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул взаимоуважительное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество двух государств. "Наши отношения являются образцовыми для других стран. Мы в Китае очень ценим такое доброе отношение и результаты сотрудничества с Беларусью", - сказал он.

В целом дипломат подчеркнул, что Беларусь и Китай - хорошие друзья и искренние добрые партнеры. Он отметил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании Председателю КНР также отметил этот факт. Страны активно развивают сотрудничество и всепогодную дружбу по самым различным направлениям - от торговли и деловых связей до образования и сферы культуры, оказывают взаимную поддержку на международной арене, совместно работают над реализацией инициативы "Пояс и путь".

Как сообщалось БЕЛТА, Беларусь 29 января направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Груженый военный борт ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи. Об этом накануне распорядился Президент Александр Лукашенко.

Глава государства также направил послание Председателю КНР Си Цзиньпину. "Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием", - говорится в послании.

"Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!" - подчеркнул белорусский лидер.-0-

"Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами.