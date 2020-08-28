Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической каденции в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие на международных площадках, предпринимаемые странами усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, организацию взаимных визитов.

"Владимир Макей высоко оценил результаты работы Цуй Цимина в качестве посла КНР, отметил его личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества и пожелал успехов в дальнейшей карьере", - рассказали в МИД.-0-