Турецкая делегация планирует посетить Беларусь в январе 2021 года

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак во время рабочей поездки в Стамбул принял участие в заседании турецко-белорусского совета, который функционирует на базе Совета по внешнеэкономическим связям Турции ДЕЙК. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

На заседании были подведены итоги белорусско-турецкого экономического сотрудничества в текущем году и обсуждены планы по развитию внешнеэкономических связей между субъектами хозяйствования двух стран в 2021-м.

Стороны обсудили вопрос подготовки второго белорусско-турецкого инвестиционного форума, а также программу визита делегации Совета ДЕЙК в Беларусь в январе 2021 года с целью дальнейшей проработки двустороннего инвестиционного, финансового, транспортного направлений взаимодействия.

Участники заседания были проинформированы о внутриполитической ситуации в Беларуси.-0-