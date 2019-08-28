Турция совместно с Беларусью намерена продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Турция совместно с Беларусью намерена активно продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне. Это отметил глава внешнеполитического ведомства Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сегодня на встрече в расширенном составе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - дружественная для нас страна. И сегодня мы фокусируемся на сферах, в которых сможем укрепить двустороннее сотрудничество", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Он выразил мнение, что хорошую основу белорусско-турецких отношений заложили президенты двух государств. Предстоит продолжить реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, речь в том числе идет об организации взаимных визитов, двусторонних переговоров на различных уровнях, заседаний совместных рабочих групп и комиссий.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу 27-28 августа посещает Беларусь с официальным визитом. Сегодня состоялась его встреча с главой белорусского государства Александром Лукашенко, на которой была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных контактов.-0-