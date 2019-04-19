У Беларуси и ЕС есть потенциал для развития более активного сотрудничества - посол Румынии

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У Беларуси и ЕС имеется потенциал для развития более активного сотрудничества в будущем. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Беларуси, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, Виорел Мошану. Он в качестве гостя присутствовал на Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Дипломат подчеркнул, что глава государства в Послании затронул очень важные темы, в том числе международной тематики. Четко определены многие вопросы дальнейшего развития белорусской внешней политики. "Для дипломатического корпуса, который присутствовал на мероприятии, безусловно, эти вопросы были в числе приоритетных", - отметил посол.

Между Беларусью и ЕС в последние годы развивается диалог, который в перспективе обещает стать еще более активным, считает дипломат. Наряду с этим Виорел Мошану обратил внимание на мероприятия к 10-летию инициативы "Восточное партнерство", на которые приглашена и Беларусь.

Президент в Послании подчеркнул, что Беларусь стремится к тому, чтобы одной из опор ее внешней торговли, сопоставимой с Евразийским экономическим союзом, стал Евросоюз. "Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и его укреплении, но не разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали: для нас одной из ключевых, фундаментальных, составляющих прав человека, безопасности страны была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-