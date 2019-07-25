У Беларуси и Латвии есть потенциал для вывода сотрудничества на более высокий уровень - Макей

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь видит большой потенциал в развитии двусторонних отношений с Латвией, которую считает важным торгово-экономическим партнером, а также помощником в решении ключевых вопросов белорусско-европейских отношений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске 24-26 июля с рабочим визитом находится глава МИД Латвии. Сегодня на встрече руководителей внешнеполитических ведомств двух стран был обсужден весь спектр белорусско-латвийских отношений и перспективы их развития, намечены точки роста. Не осталось без внимания взаимодействие в международных организациях, вопросы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом. Как подчеркнул Владимир Макей, в основе общих интересов - экономическое, политическое, гуманитарное, научно-техническое взаимодействие, сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, продуктивные межрегиональные и межличностные контакты.

"Латвия традиционно является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером. Эта страна входит в десятку основных для белорусского экспорта. Мы тщательно обсудили дальнейшие перспективы нашего торгово-экономического взаимодействия, конкретные проекты", - отметил Владимир Макей. Он подчеркнул, что потенциал для развития и реализации крупных совместных проектов большой. В первую очередь речь идет о тех, которые направлены на более эффективное использование транзитного и логистического потенциала двух стран. Перспективным направлением является разработка и внедрение новых технологий и инноваций, а также совместная работа в рамках реализации китайской инициативы "Новый шелковый путь".

"Есть предложение нашему Президенту посетить Латвию. Оно принято, мы еще договоримся о приемлемых датах. Визит должен быть тщательно подготовлен, чтобы можно было обсудить и утвердить конкретные проекты", - сказал Владимир Макей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил роль Латвии в налаживании диалога Беларуси с Евросоюзом, особенно в части снятия санкций. "Мы не стремимся быть членами ЕС, но хотим быть добрыми соседями, развивать нормальные торгово-экономические контакты с Европейским союзом. Давно назрела необходимость заключения базового договора между Беларусью и Европейским союзом. Рассчитываем на поддержку наших латвийских друзей в решении и других ключевых вопросов белорусско-европейских отношений, в том числе подписания приоритетов партнерства. Беларусь и Латвия придерживаются схожих взглядов по тематике "Восточного партнерства", которому исполнилось 10 лет. Мы считаем, что это нужный и полезный проект, который должен продолжаться и после 2020 года", - сказал Владимир Макей.

Особо он выделил сотрудничество в вопросах укрепления общей безопасности в регионе Балтийского моря.

Обсуждены детали сотрудничества в гуманитарной сфере. С 1994 года функционирует Рижская белорусская основная школа имени Я.Купалы - единственное учебное заведение в Латвии с преподаванием белорусского языка и литературы. В ней обучаются 170 учеников. Владимир Макей выразил благодарность латвийской стороне за решение о государственной аккредитации школы.

В целом Владимир Макей назвал состоявшиеся переговоры открытыми и плодотворными. "Наши встречи приобрели регулярный характер. Все это говорит о позитивной динамике и интенсивности белорусско-латвийского диалога на этом этапе. Более того, есть обоюдное желание выводить сотрудничество на еще более высокий уровень, - сказал министр. - У нас отсутствуют разногласия по вопросам двусторонних отношений. Мы имеем схожие точки зрения по большинству актуальных международных проблем. Сегодня затронули все без исключения темы, в том числе чувствительные для белорусско-латвийских отношений. Очень важно поддерживать диалог, чтобы в конечном итоге прийти к взаимоприемлемому решению. Уверен, что отношения между нашими странами и впредь будут носить добрососедский, партнерский и взаимовыгодный характер, что логично и естественно с учетом географической близости, схожей истории, культуры и традиций, взаимной заинтересованности в реализации потенциала двустороннего сотрудничества", - заключил Владимир Макей.

В свою очередь Эдгар Ринкевичс отметил интенсивный уровень диалога между ведомствами. "Думаю, что и наши коллеги, министры, которые встречаются и в Риге, и в Минске, обсуждают вопросы сотрудничества в сфере транспорта, земледелия, экономики, тоже могут похвастаться хорошими результатами", - сказал он.

Глава МИД Латвии согласился с оценками, которые дал Владимир Макей отношениям между ЕС и Беларусью. "В последние годы отношения улучшаются и развиваются. С нашей стороны могу отметить, что мы должны и дальше работать по укреплению этих отношений в политической и экономической сферах. То, что мы обсуждаем конструктивно и открыто даже проблемные вопросы, по которым есть разногласия, дает повод для оптимизма", - констатировал Эдгар Ринкевичс.-0-